Van vol Emirates Stadium en Parc des Princes naar uitverkocht Philips Stadion voor finale Champions League: ‘Het went bijna’

Benfica wil haast maken met target Orkun Kökçü, Timon Wellenreu­ther blijft bij Feyenoord

Benfica maakt haast in de serieuze jacht op Orkun Kökçü. De kampioen van Portugal is al langere tijd zeer geïnteresseerd in de aanvoerder van Feyenoord, maar realiseert zich dat het op financieel gebied de strijd niet kan winnen van clubs in de Premier League. Die clubs willen de Portugezen voor zijn door vroeg in de zomer de transfer er door te drukken.