Van Persie twijfelt over toekomst: 'Ik wil het liefste tot m'n veertigste doorgaan'

,,Ik ben bovenal een liefhebber en wil het liefste tot m'n veertigste doorgaan'', zei Van Persie, nadat hij met Feyenoord de KNVB-beker had veroverd. ,,Maar ik moet ook reëel zijn. Het is af en toe een 'struggle' met mijn lichaam. Ik vind dat het soms iets te lang duurt. Dat is vervelend, maar ook de realiteit. Ik heb elf jaar in Engeland gespeeld, door de jaren heen loop je dan wat tikken op. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Ondanks dat probeer ik toch het maximale eruit te halen wat erin zit. Ik heb sinds mijn terugkeer bij Feyenoord niet alles gespeeld, maar ik ben wel tevreden hoe het de afgelopen vier, vijf maanden is gegaan. Over een paar weken ga ik het er over hebben met de club. Dan gaan we kijken of ik het nog leuk vind en of Feyenoord het nog leuk vindt.''