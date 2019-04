Van Persie en De Jong samen in Elftal van de Week

Fotoreeks Fotoreeks: Enschede in extase na titel FC Twente

18:37 FC Twente is voor de tweede keer gepromoveerd naar de eredivisie, na het gelijkspel tegen Jong AZ (0-0) en de nederlaag van concurrent Sparta tegen Jong PSV (2-0). De eerste keer gebeurde dat in 1984, ook nadat de club één jaar op een lager niveau had gespeeld. Destijds ging dat niet zoals nu gepaard met het kampioenschap; FC Twente eindigde als nummer twee in de competitie, achter MVV. Bekijk hier de mooiste foto's van de feestvreugde in Enschede.