Van Persie: Echt bizar, te gek voor woorden

Volgens Van Persie had Feyenoord na de galavoorstelling tegen de Amsterdamse rivaal (6-2) nog wel een goede trainingsweek achter de rug. ,,Het ging hier puur om de 'mindset'. De trainer heeft het daarover gehad en ik heb het daarover gehad met die gasten en iedereen ging akkoord. We moesten een vervolg geven aan die geweldige wedstrijd tegen Ajax.‘’ Van Persie opende in de 54e minuut nog wel de score. ,,Toen was er ook nog niets aan de hand. Die goals van Excelsior vallen echter te makkelijk daar'', doelde hij op de gammele defensie van zijn ploeg.

Trainer van Giovanni van Bronckhorst oogde voor de camera van FOX Sports gelaten. ,,Ik sta hier nu natuurlijk heel anders dan een week geleden. We hadden de mindset niet, we hadden het tempo niet. We hebben het dit seizoen gewoon niet in uitwedstrijden. het verschil met thuis is te groot. Op dit niveau moet het niet uitmaken waar je speelt; je moet gewoon vanaf de eerste minuut brengen wat je moet brengen. Waar dat aan ligt is lastig te zeggen. We geven vooraf bij de jongens aan wat voor wedstrijd ze kunnen verwachten. Na de euforie van vorige week wisten we dat dit een wedstrijd zou worden waarin we er weer moesten staan. Daar heb ik ook de hele week op gehamerd. Op dit niveau mag en moet het niet uitmaken tegen wie je speelt of waar je speelt. Je moet gewoon zelf brengen wat je kunt brengen en dat hebben we niet gedaan.’'