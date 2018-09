Van Persie: Als Letschert zegt dat hij niet heeft gespuugd, geloof ik hem

Van Persie dacht dat Letschert in zijn nek had gespuugd en reageerde woest. Het leidde tot wat onvriendelijke confrontaties op het veld.



,,Ik ben in de rust naar hem toe gegaan en heb gezegd: ik wil heel graag winnen, maar spugen zou ik nooit doen. Dat vind ik zo smerig'', vertelde Letschert na de nederlaag in Rotterdam, uitgerekend door een doelpunt van Van Persie (1-0).



,,Hij voelde iets in zijn nek. Misschien was het de regen of zo, want ik spuug nooit.'' De Rotterdamse 'matchwinner' wilde weinig woorden vuil maken aan het incident. ,,Volgens mij was het een misverstand. Ik dacht dat ik iets voelde in mijn nek, maar hij heeft gezegd dat het niet zo was'', zei Van Persie. ,,Dan geloof ik hem.''



De Rotterdammer behoedde Feyenoord met een trefzekere kopbal, drie minuten voor tijd, van nieuw puntenverlies. ,,Ik had er wel wat meer moeten maken, zeker twee of drie'', erkende Van Persie, die alleen voor rust al een handvol kansen liet liggen. ,,Ik kopte en schoot een keer voorlangs. Zulke ballen moeten altijd op doel. Als we al vroeg op 1-0 waren gekomen, creëer je rust in het team, maar dat lieten we na. Gelukkig kwam het toch nog goed en ik ben blij met de overwinning. Maar ik heb liever dat we voortaan eerder scoren.''