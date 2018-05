Van Overeem voor vier jaar naar FC Utrecht

'Kuip was speeltuin' Feyenoord neemt afstand van uitspraken van Kuyt in zijn boek

12:47 Dirk Kuyt presenteert vandaag zijn boek 'Het geloof in succes' waarin ook het successeizoen van Feyenoord wordt besproken. In het boek komen zaken aan bod, waarvan de Rotterdamse club nu zegt dat het 'zijn verhaal en vooral zijn herinneringen zijn. Dat is iets anders dan dat het werkelijk allemaal zo is gegaan.'