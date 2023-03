Van Nistelrooij wil dat PSV niet de spreekwoordelijke ezel is: ‘Wij moeten ons werk doen’

,,Wij moeten ons werk doen en zorgen dat we niet de ezel zijn die zich twee keer aan dezelfde steen stoot”, gaf hij vrijdagmorgen aan tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel. Daarmee bedoelde de trainer dat hij wil dat zijn ploeg vanaf het eerste moment scherp is.

Het ging vrijdag sowieso veel over ‘beestachtige’ spreekwoorden, tijdens het persgesprek. Kan PSV profiteren zondag profiteren als derde partij, terwijl Ajax en Feyenoord als honden vechten om het spreekwoordelijke been? Van Nistelrooij wil dat PSV zich vooral op zichzelf concentreert, al weet de ploeg voorafgaand aan Vitesse-PSV de uitslag van ‘De Klassieker’. PSV kan bij winst van Ajax terugkomen tot op drie punten van Feyenoord, maar dan moeten de Eindhovenaren zelf van Vitesse winnen en niks laten liggen.

En of Vitesse na vier nederlagen een kat in het nauw is? Van Nistelrooij sprak alleen over de situatie van zijn eigen ploeg, waar het aantal blessures langzaam maar zeker lager wordt. ,,Luuk de Jong gaat vandaag weer volledig meetrainen en ik verwacht hem er zondag bij. Hazard en Sávio zullen volgende week in een oefenwedstrijd weer instromen, verwachten we. Zij doen al delen van de groepstraining mee.”