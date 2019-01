Van Nakayama tot Vrousai: het elftal nieuwkomers in de eredivisie

Fortuna Sittard: Azbe Jug (26)

Fortuna Sittard legde Jug vandaag voor anderhalf jaar vast. De Sloveen maakte op het trainingskamp in Spanje een dermate goede indruk dat Fortuna hem een contract aanbood. De keeper was al enige tijd transfervrij nadat zijn verbintenis bij Sporting Lissabon niet werd verlengd.

NAC: Khalid Karami (29)

NAC Breda huurt Karami voor de rest van het seizoen van Vitesse. De rechtsback maakte vorige zomer transfervrij de overstap van Excelsior naar Vitesse. In Arnhem kon de Amsterdammer echter geen potten breken. Met zijn nieuwe club hoopt hij de weg omhoog in te zetten.

PEC Zwolle: Yuta Nakayama (21)

PEC Zwolle contracteerde Nakayama voor 3,5 jaar. Ondanks zijn jonge leeftijd, beschikt de Japanner al over een flinke dosis ervaring. Hij heeft op 21-jarige leeftijd al vier seizoen achter de rug in de Japanse J1 League.

Volledig scherm Yuta Nakayama bij zijn presentatie bij PEC Zwolle. © Henri van der Beek

Ajax: Lisandro Magallán (25)

Ajax nam Magallán voor circa negen miljoen euro over van Boca Juniors. Hij tekende tot 2023 in hoofdstad. De Argentijnse verdediger zou aanstaande zondag zijn eerste officiële minuten kunnen maken in Amsterdamse dienst. Hij zit bij de wedstrijdselectie voor de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen.

Volledig scherm Lisandro Magallán in het shirt van zijn nieuwe club Ajax. © VI Images

FC Emmen: Nico Neidhart (24)

FC Emmen legde Neidhart voor anderhalf jaar vast. De Duister kwam over van de Duiste derdedivisionist Sportfreunde Lotte. De rechtsbenige vleugelverdediger is inzetbaar op beide backposities.

FC Utrecht: Riechedly Bazoer (22)

FC Utrecht haalde een oude bekende terug naar de eredivisie. Riechedly Bazoer wordt het komende halfjaar van VFL Wolfsburg gehuurd. Daar komt de zesvoudig international niet meer in de plannen voor. In zijn geboortestad hoopt de middenvelder zijn status van groot talent wéér waar te maken.

Volledig scherm Riechedly Bazoer op het trainingskamp van FC Utrecht in La Manga, Spanje. © Marcel van Dorst

NAC: Ramon Pascal Lundqvist (21)

NAC Breda vond in Lundqvist de benodigde versterking voor het middenveld. De Zweed kwam bij het eerste van PSV nauwelijks aan spelen. Hij maakte dit seizoen wel indruk bij Jong PSV. In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij tot zeven goals. In Breda krijgt hij de kans op zich te bewijzen in de eredivisie. Lundqvist tekende tot 2021.

FC Groningen: Ko Itakura (22)

FC Groningen versterkte zich met Itakura. De Japanse middenvelder wordt toto 2020 gehuurd van Manchester City. In Engeland speelde hij nog geen enkele minuut in het eerste van the Citienz. In het hoge noorden lijkt de kans op speelminuten aanmerkelijk groter. Bij zijn nieuwe ploeg komt hij met Ritsu Doan een landgenoot tegen.

FC Emmen: Michael de Leeuw (32)

FC Emmen haalde Michael de Leeuw op uit de Verenigde Staten, waar hij speelde voor Chicago Fire. De aanvaller heeft al meermaals bewezen een uitstekende eredivisiespeler te zijn. De Brabander scoorde eerder aan de lopende band voor de Graafschap en FC Groningen. Voor die laatstgenoemde club was hij vooral in het seizoen 2014/2015 op dreef. Destijds maakten de Leeuw er zeventien in groen-witte shirt.

Willem II: Marios Vrousai (20)

Willem II vond in Vrousai een nieuwe buitenspeler. De Griek wordt tot de zomer van 2020 gehuurd van Olympiakos. Bij de Griekse recordkampioen kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Het was echter niet de enige Griekse versterking voor de Tilburgers. Aanvaller Vangelis Pavlidis wordt het komende halfjaar gehuurd van VFL Bochum.

Volledig scherm Marios Vrousai, de nieuwe Griekse spits van Willem II. © Toin Damen

PEC Zwolle: Pelle Clement (22)