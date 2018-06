Van Marwijk gaat Van Bommel ondersteunen bij PSV

,,Met Van Marwijk is er bij PSV iemand aan boord die alles heeft meegemaakt. Ik zou wel zijn om dat niet te benutten", stelde Van Bommel zijn eerste persconferentie. De ondersteuning zal volgens Van Bommel soms op het veld zijn en soms vanaf de tribune.



Van Bommel leidde vandaag voor het eerst een training bij PSV. De komende week staan de trainingen van PSV onder leiding van Ernest Faber. Van Bommel, die net terug is van het WK in Rusland met Australië, neemt op advies van de clubdirectie een weekje vakantie zodat hij fris aan het nieuwe seizoen kan beginnen.



Tijdens de persconferentie gaf Van Bommel ook aan dat er misschien nog één of twee aanvullingen komen op de technische staf in Eindhoven.