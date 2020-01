Van Marwijk in de bres voor Van Bommel: ‘Hij is veel minder schuldig dan De Jong’

,,In mijn ogen is hij (Mark van Bommel, red.) veel minder schuldig dan de technisch manager (John de Jong, red.). Als trainer ben je afhankelijk van het aankoopbeleid, een coach kan nooit al die spelers bekijken”, stelt de oud-bondscoach, die in dienst was van PSV als adviseur toen Van Bommel de scepter zwaaide.



,,Mark heeft echt met de vuist op tafel geslagen over een paar spelers. Maar ja, die zijn niet gehaald of die konden niet worden gehaald. Je moet kunnen vertrouwen op de scouting. Mark is medeverantwoordelijk, maar niet hoofdverantwoordelijk. De selectie is scheef en te groot, vind ik. Volgens mij heeft John de Jong dat zelf ook gezegd. Mark miste bijvoorbeeld een verbindingsspeler, maar die zat gewoon niet in de selectie. Hij heeft zelf genoegen namen aangedragen, maar het gebeurde niet of het kon niet”, zegt Van Marwijk.