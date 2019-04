Van Leeuwen: Twaalf spelers halen

,,Ik denk dat we zeker twaalf spelers moeten halen", stelde Van Leeuwen, die enorm opgelucht klonk. Hij erkende dat hij in zijn werkzame leven nog nooit zoveel druk heeft gevoeld als in zijn tijd bij FC Twente. ,,Ik durf te zeggen dat de druk groter is dan bij een Ajax of PSV. Dit is een club van de regio. De doelen die je stelt, die voel je als je door de straten loopt. Daarom moesten we ook kampioen worden.”

Met het verlengen van contracten of het aanbieden van contracten aan jeugdspelers heeft de technisch manager gewacht. ,,We wilden het zeker weten tot de titel. Deze middag kon iedereen zien hoe lastig het is om kampioen te worden.”

Handhaving het doel