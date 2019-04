Van Leeuwen: Als FC Twente geen kampioen wordt, houdt het leven hier op

Dat neemt niet weg dat Van Leeuwen één ding zeker weet: ,,FC Twente is club nummer 4 van Nederland. Kijk hoe het leeft’', zegt hij over FC Twente in de eerste divisie. ,,Er komt bijzonder veel publiek naar onze wedstrijden. Tegen Telstar was met ruim 27.000 toeschouwers het best bezochte duel van dat weekeinde in Nederland. Goed, Ajax, PSV en Feyenoord speelden uit. Maar dit zegt toch heel veel.’’



FC Twente voelde zich volgens Van Leeuwen niet te groot voor het op één na hoogste niveau. ,,Ik heb van alles gezien dit seizoen in een fantastische competitie. Goede spelers, clubs met minimale budgetten, geweldige organisaties en een perfecte veldbezetting in relatie tot het spelersmateriaal. Dat houdt bovendien in dat er geweldige trainers zijn in de eerste divisie.’’

Quote In moeilijke tijden hebben sponsors, gemeente en supporters ons overeind gehouden. Dat zegt veel. FC Twente is meer dan een club. Ted van Leeuwen

Desondanks gaf de kampioen van 2010 de competitie een extra dimensie. Van Leeuwen: ,,We verkochten 20.000 seizoenkaarten. Tegen Telstar zaten vorige week 27.700 mensen op de tribune. De komende wedstrijd is ‘stijf’ uitverkocht. In moeilijke tijden hebben sponsors, gemeente en supporters ons overeind gehouden. Dat zegt veel. FC Twente is meer dan een club. Het is een sociale beweging.’’



De degradatie van een jaar geleden zit volgens Van Leeuwen ‘heel diep’ bij de gemeenschap. ,,Ik loop al enige tijd mee in deze wereld maar ik heb nooit eerder meegemaakt dat zoveel mensen zich verantwoordelijk voelen om de club er bovenop te helpen. Als Ajax of PSV geen kampioen wordt is dat een kleine ramp, maar het leven gaat verder. Als FC Twente geen kampioen wordt houdt het leven hier op.’’



Het begon moeizaam. Van Leeuwen spreekt van een ‘klassiek Amerikaans sportdrama’. Er moest geld komen, de gemeente diende bij te springen en toen dat was gelukt konden we op zoek naar spelers. Het seizoen was begonnen en iedereen was bezet. Daarnaast heeft elk duel in de eerste divisie zijn eigen dynamiek. De scheidsrechter fluit en het gaat los. Ik zou bijna zeggen, zie Manchester City - Tottenham van deze week in de Champions League.’’

Quote Het moet goed zitten in de kleedkamer. Dat was hier niet zo en daardoor waren alle trainers kansloos. Ted van Leeuwen

Uit alle windstreken, en dan met name Spanje, haalde Van Leeuwen de voetballers. ,,Ik wilde de vijf beste koppers van de eerste divisie, vier goede centrale verdedigers, routine en creativiteit. Vrijwel alle spelers die we hebben gehaald kende ik en in elk geval heb ik met iedereen eerst persoonlijke gesprekken gevoerd. Het moet namelijk goed zitten in de kleedkamer. Dat was hier niet zo en daardoor waren alle trainers kansloos. Nu zit het wel goed. Dat is de basis van het succes.’’