Van Leer: Iedereen ziet op tv hoe het gaat, daar zijn geen woorden voor nodig

,,Ik vind het moeilijk om op hier kort na de wedstrijd op terug te komen. Iedereen ziet op tv hoe het gaat, daar zijn geen woorden voor nodig, denk ik”, bracht hij uit voor de camera van FOX Sports. ,,Een teleurstellende wedstrijd, slecht gewoon. Alles wat we hebben afgesproken, is niet uitgekomen.” Over de 1-0 zei Van Leer: ,,Natuurlijk is die houdbaar, dat ziet iedereen. Ik ga geen excuses zoeken.”



Ook Lundqvist wist niet wat hij moest zeggen voor de camera. ,,Alle tweede ballen wonnen zij, in alle duels waren zij honderd procent, wij niet. Dat kan gewoon niet in dit soort wedstrijden. Ik snap het niet. Dit is veel te slecht.”