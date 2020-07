Van Kippersluis is coronavrij en start bij Go Ahead Eagles: ‘Kind in snoepwinkel’

De start van een nieuwe speler bij een club in de Keuken Kampioen Divisie is vaak met minder nieuws omgeven dan die van Kevin van Kippersluis bij Go Ahead Eagles. De club uit Deventer meldde maandag dat de 27-jarige voetballer positief was getest op het coronavirus en zijn eerste training nog even moest uitstellen.

Van Kippersluis debuteerde donderdag alsnog op het trainingsveld van de Eagles. ,,Het voelde heerlijk, zo blij als een kind in een snoepwinkel was ik", zegt hij. ,,Het was heel normaal. We hebben elkaar gewoon begroet, geen handen schudden, maar met de ellebogen.”

De van het Zweedse AFC Eskilstuna aangetrokken voetballer zou eerder zijn opwachting maken bij de club. ,,Ik ging vanuit Zweden weg en had nergens last van", zegt de aanvaller die eerder speelde voor onder meer FC Volendam en Cambuur. ,,Met de clubarts had ik afgesproken dat ik voor de zekerheid meteen getest zou worden, ook al voelde ik niks. Ik was vrijdag onderweg naar de club toen ik gebeld werd. 'We hebben slecht nieuws, je bent positief getest, dus je moet weer omkeren', zeiden ze. Ik had geen klachten, dus dat was wel apart. Ik ben meteen in thuisquarantaine gegaan.”

Van Kippersluis werd woensdag gezond verklaard. ,,We hebben geen risico genomen en gedaan wat in de regels staat. Dat was vervelend voor mij, maar ik ben blij dat ik weer mocht. De trainer heeft nog even aangegeven dat ik was goedgekeurd door de KNVB en dat ik gewoon mocht trainen."

Waar hij het virus heeft opgelopen weet de voetballer niet. ,,Het zou ook kunnen dat ik het een maand geleden heb gehad en dat ze dode coronacellen vinden en ik daardoor positieve uitslag heb gegeven. Mijn club in Zweden is op de hoogte gebracht. Ik weet dat er nog twee andere teamgenoten positief waren, misschien heb ik het daarvan overgenomen, misschien is het met reizen gebeurd of dat je op het verkeerde moment een wc-deur hebt aangeraakt. Het kan zo veel zijn. Mijn vrouw is ook twee keer getest en was twee keer negatief."

De voetballer had bij Eskilstuna net een lange voorbereiding achter de rug. ,,Ik heb nog net mijn debuut gemaakt voor de club en een dag later zat ik in het vliegtuig naar Nederland en heb ik getekend." Dat er over zijn positieve test nog gepraat zal worden, maakt Van Kippersluis niet zo veel uit. ,,Ik heb groen licht om te spelen. Straks als we weer met wedstrijden spelen, zijn we alweer een week of vijf verder en dan heeft niemand het hier meer over."