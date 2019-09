Van Hooijdonk opnieuw van grote waarde voor NAC, De Graafschap blijft koploper

In de eerste helft gebeurde er weinig en zochten de teams na 45 matige minuten de kleedkamers op. In de tweede helft kabbelde de wedstrijd voort tot de 1-0 voor Ivan Ilic. De Servische middenvelder werd weggestoken in de zestien, speelde de bal in eerste instantie iets te ver voor zich uit maar knalde met zijn linker de bal alsnog snoeihard achter Alessandro Damen. Tot dat moment had Excelsior weinig in de melk te brokkelen, dus moest trainer Ricardo Moniz (die in de eerste helft al noodgedwongen Thomas Verhaar naar de kant moest halen) iets verzinnen.



Spits Elias Omarsson werd binnen de lijnen gebracht en al na amper een minuut maakte hij de verwachtingen van Moniz waar. Op een voorzet van Hervé Matthys reageerde Omarsson alert en tikte hij met zijn linker de bal achter doelman Nick Olij. Lang mochten de Rotterdammers niet van de 1-1 genieten, want opnieuw was Van Hooijdonk van grote waarde voor NAC met zijn derde doelpunt in vijf dagen. Na een terechte rode kaart voor Luigi Bruins in de slotminuut was de wedstrijd gespeeld en mocht Van Hooijdonk onder toeziend oog van zijn vader het feest met de supporters vieren.