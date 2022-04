Van Hooijdonk, Noppert en Bos de uitblinkers, opnieuw veel onvoldoendes bij Willem II

Rapportcijfers speelronde 29Wie waren de uitblinkers in speelronde 28 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hieronder de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen in de eredivisie.

Sydney van Hooijdonk liet zich zien in de Derby van het Noorden voor Heerenveen. Hij scoorde voor het eerst meer dan één keer in een wedstrijd in de eredivisie. Hij kreeg een 8 voor zijn optreden, net als de doelmannen Andries Noppert (Go Ahead Eagles) en Pieter Bos (Cambuur).



Bij het afglijdende Willem II waren weer veel onvoldoendes te noteren. Derrick Köhn, Dries Saddiki en Ché Nunnely kregen een 4 voor de wanvertoning van hun club op bezoek bij Go Ahead Eagles vrijdagavond.

Go Ahead Eagles – Willem II 4-0

Go Ahead Eagles: Noppert 8; Martina 7, Nauber 7, Kramer 6,5, Kuipers 6, Deijl 6,5 (82. Berden -); Brouwers 6, Rommens 7 (71. Lucassen -), Oratmangoen 6,5 (64. Heil -); Cordoba 6,5 (71. Botos -), Lidberg 7 (64. Cardona -)

Willem II: Wellenreuther 5,5; Owusu 5, Dammers 4,5, Köhn 4, Köhlert 5; Crowley 5,5 (85. Roemeratoe -), Heerkens 5, Saddiki 4 (73. Llonch -); Nunnely 4, Hornkamp 5 (78. Kampetsis -), Kabungu 4,5 (46. Svensson 6)

Scheidsrechter: Nijhuis 7

Man of the match: Andries Noppert was in de eerste helft van het seizoen nog tweede keeper bij Go Ahead, maar is nu een van de uitblinkers van de club waar de toeschouwers hem zelfs Oranje in schreeuwen.

Volledig scherm Andries Noppert. © Pro Shots / Erik Pasman

FC Utrecht – Fortuna Sittard 1-1

FC Utrecht: De Keijzer 6,5; Van der Maarel 5,5, Van der Hoorn 6, Janssen 6, Van der Kust 6,5; Timber 6 (80. Almqvist -), Maher 5,5, Gustafson 6; Boussaid 5,5 (68. Sylla -), Douvikas 5 (61. Mahi -), Ramselaar 6,5 (68. Van de Streek -)

Fortuna Sittard: Van Osch 6; Tirpan 5,5, Angha 6, Siovas 6, Cox 5,5 (86. Pinto -); Duarte 5,5, Rienstra – (28. Tekie 6), Noslin 5 (68. Semedo -), Flemming 6,5, Seuntjens 6; Benschop 5 (72. Gladon -)

Scheidsrechter: Van der Eijk 6

Man of the match: Fortuna Sittard leunt op de kwaliteiten van Zian Flemming. De Amsterdammer maakte tegen FC Utrecht zijn zevende treffer van het seizoen en bezorgde Fortuna daarmee een uiterst belangrijk punt in de spannende degradatiestrijd.

Ajax – Sparta 2-1

Ajax: Onana 4,5; Timber 6,5, Schuurs 6,5, Blind 7,5, Tagliafico 6 (30. Taylor 7); Álvarez 5,5, Gravenberch 6; Berghuis 5,5, Klaassen 6,5 (90. Kudus -), Tadic 7; Haller 5,5 (80. Brobbey -)

Sparta: Okoye 5, Jans 6, Abels 5, Vriends 6,5, Auassar 5 (63. Beugelsdijk -), Pinto 6, Verschueren 6 (62. Thy -), Van Mullem 6,5, De Kamps 7 (76. Namli -), Van Crooy 6,5 (46. Mijnans 6), Engels 5 (76. Dalmau -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: In het centrum van de verdediging leverde Daley Blind zijn beste prestatie van de laatste maanden af.

Volledig scherm © Pro Shots / Stanley Gontha

NEC – FC Twente 0-2

NEC: Branderhorst 5; Van Rooij 6, Márquez 6, Guth 6,5, El Karouani 6 (71. Verdonk -); Schöne 5, Bruijn 5 (72. Vet -), Mattsson 6 (80. Duelund -); Tavsan 6,5 (90+2 De Wolf -), Akman 5, Okita 5

FC Twente: Unnerstall 7,5; Brenet 6,5, Plegezuelo 6,5, Pröpper 6,5, Smal 6,5; Sadilek 6,5, Zerrouki 6,5, Vlap 6; Limnios 6,5, Ugalde 6 (80. Cleonise -), Rots – (15. Misidjan 7,5)

Scheidsrechter: Higler 5

Man of the match: Met zijn eerste treffer sinds 18 december zorgde invaller Virgil Misidjan voor de bevrijding bij het almaar winnende FC Twente.

Heerenveen – FC Groningen 3-1

Heerenveen: Mulder 6; Van Ewijk 6, Van Beek 7,5, Bakker 6,5, Dresevic 7, Kaib 6; Haye 6,5 (90. Zaal -), Tahiri 6,5, Halilovic 6,5 (78. De Jong -); Sarr 7 (87. Musaba -), Van Hooijdonk 8 (90. Van der Heide -)

FC Groningen: Leeuwenburgh 5, Dankerlui 5 (83. Sverko -), Ter Wierik 5,5, Van Hintum 6 (68. Irandust -), Meijer 5; Duarte 5,5, Kasanwirjo 6; El Hankouri 5,5 (68. Postema -), De Leeuw 5,5 (68. Bogarde -), Abraham 5 (46. Ngonge 5,5); Strand Larsen 5

Scheidsrechter: Makkelie 7

Man of the match: Bij zijn wissel in de slotfase werd Sydney van Hooijdonk luid bejubeld door het Friese publiek. Met twee treffers had hij een groot aandeel in de 3-1 zege van SC Heerenveen op FC Groningen. Vooral zijn tweede treffer, waarbij hij twee verdedigers in de luren legde, was fraai.

PSV – RKC 2-0

PSV: Mvogo 6, Mauro 7, Ramalho 6, Teze 7, Boscagli 6 (77. Oppegard -), Veerman 7,5 (66. Sangaré -), Guti 6,5, Van Ginkel 6 (66. Gakpo -), Vertessen 5 (66. Madueke -), Vinícius 5, Bruma 7 (87. Zahavi -)

RKC: Vaessen 7; Gaari 4,5 (61. Oukili -), Adewoye 5,5, Meulensteen 6,5, Touba 5,5, Büttner 5 (79. Wouters -); Bakari 5,5, Anita 5,5 (79. Daneels -), Azhil 5 (70. Van der Venne -); Odgaard 6 (79. Stokkers -), Kramer 5,5

Scheidsrechter: Dieperink 7

Man of the match: Joey Veerman heeft bij PSV na elf wedstrijden nu al meer gescoord dan hij dit seizoen bij Heerenveen deed in achttien duels. Vooral aan de bal ondervindt de Volendammer nauwelijks aanpassingsproblemen in Eindhoven.

Volledig scherm © ANP

Vitesse – Cambuur 1-0

Vitesse: Houwen 6 (46. Schubert 6); Doekhi 6,5, Bazoer 5,5, Rasmussen 6,5; Dasa 7, Bero 6,5, Tronstad 6,5, Huisman 6 (70. Vroegh -), Manhoef 6 (86. Hajek -); Buitink 6 (86. Domgjoni -), Openda 6,5 (86. Grbic -)

Cambuur: Bos 8; Tol 6, Mac-Intosch 6 (87. Kiss -), Schouten 6, Bangura 6; Jacobs 6, Ter Heide 6 (77. Smit -), Paulissen 6; Joosten 5,5 (80. Doodeman -), Uldrikis 5, Kallon 5,5

Scheidsrechter: Van de Graaf 6

Man of the match: Een buikgriepgolf en Vitesse kregen Cambuur er onder in Arnhem, maar Cambuur-doelman Pieter Bos voorkwam een grote nederlaag voor de Leeuwarders. Hij redde liefst dertien keer. Het meeste aantal reddingen van een keeper in de eredivisie sinds 2018.

Heracles – Feyenoord 1-4

Heracles: Bucker 5; Fadiga 5,5, Sonnenberg 5, Hoogma 6, Quagliata 5,5; Schoofs 6, Ouahim 6, De La Torre 6; Laursen 5 (75. Sierra -), Bakis 6, Hansson 5 (64. Basacokoglu -)

Feyenoord: Feyenoord: Marciano 6,5; Pedersen 6, Trauner 6, Senesi 6, Malacia 6; Aursnes 6, Til 6,5 (46. Toornstra 6), Kökçü 6,5 (76. Hendrix -); Sinisterra 6 (68. Walemark -), Dessers 6 (68. Linssen -), Nelson 6,5 (59. Jahanbakhsh 6)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: Feyenoord schrok even in Almelo na een vroege achterstand, maar na de treffer van Orkun Kökçü begonnen de Rotterdammers alsnog aan een zorgeloze middag.

Volledig scherm © Pro Shots / Stefan Koops

PEC Zwolle – AZ 2-1

PEC Zwolle: Lamprou 7; Van Polen 6, Nakayama 7, De Wit 7, Anderson 6,5; Van den Belt 6 (90. Van Wermeskerken), Clement 6,5 (77. Strieder -), Paal 6; Kastaneer 7, Darfalou 6,5 (90. Van der Werff -), Redan 6

AZ: Vindahl 5,5; Witry 5 (58. Sowah 6), Beukema 6,5, Hatzidiakos 6,5, Wijndal 5,5; Midtsjø 6 (80. Reijnders -), De Wit 6 (75. Aboukhlal -), Clasie 6; Sugawara 6 , Pavlidis 6,5, Karlsson 5

Scheidsrechter: Lindhout 6,5

Man of the match: De winnende treffer van Daishawn Redan kan aan het eind van dit seizoen weleens goud waard zijn voor PEC Zwolle, dat nu geen hekkensluiter meer is.

Volledig scherm Gervane Kastaneer en Daishawn Redan vieren de zege op AZ. © Pro Shots / Niels Boersema