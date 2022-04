Van Hooijdonk en Van Beek spelen Heerenveen veilig met zege in Derby van het Noorden

SC Heerenveen heeft zich dankzij een 3-1 zege op FC Groningen veilig gespeeld en doet zelfs weer mee in de strijd om plek acht. Grote man in de noordelijke twist was Sydney van Hooijdonk met twee treffers.

Na vier wedstrijden zonder nederlaag en maar één tegentreffer zat de schwung er de afgelopen weken aardig in bij Heerenveen. Zorgen over degradatie verdwenen in de afgelopen weken naar de achtergrond. Sterker, bij winst op de Groningse concurrent doet het zelfs weer helemaal mee in de strijd om een plek in de play-offs om Europees voetbal.

De start van Heerenveen in de derby van het noorden was veelbelovend. In de zevende minuut stuurde Ibrahim Dresevic Amin Sarr de diepte in, die vervolgens doelman Peter Leeuwenburgh te slim af was. Sarr kon de fout van Leeuwenburgh voor een leeg doel al afstraffen, maar nadat hij de paal raakte schoot aanvalspartner Sydney van Hooijdonk wel raak.

FC Groningen speelde in de eerste helft heel matig en mocht niet klagen dat Heerenveen de voorsprong uitbreidde. Zo wisten verdedigers Bart van Hintum en Mike te Wierik ternauwernood een tweede Friese treffer te voorkomen. Pas na een halfuur kwam FC Groningen wat beter in de wedstrijd en daarvoor werd het meteen beloond met de gelijkmaker van Neraysho Kasanwirjo. Uit een afgeslagen corner pikte hij de bal op, kapte een tegenstander uit en via de onderkant van de lat mocht hij zijn eerste goal in de eredivisie vieren.

Zo stond bij rust een tussenstand op het scorebord die de afgelopen vier edities van de noordelijke twist de eindstand bleek te zijn. Dat zou dit keer niet het geval zijn, omdat Van Hooijdonk kort na rust wederom het net vond. Bediend door Anas Tahiri draaide de spits op fraaie wijze bij twee Groningers om vervolgens Leeuwenburgh - die er wederom niet sterk uitzag - te verschalken.

Even later had Van Hooijdonk zich helemaal onsterfelijk kunnen maken toen hij alleen voor Leeuwenburgh opdook, maar dit keer greep de doelman wel goed in. FC Groningen zette er alleen een gevaarlijk moment tegenover via invaller Daleho Irandust; Dresevic gleed zijn inzet van de lijn.

Dat de thuisploeg veel beter in de wedstrijd zat dan de gasten, bleek uit veel kleine duels die in het voordeel van de Friezen werden beslist. Het publiek in het Abe Lenstra kon zijn geluk niet op, vooral niet toen op het grote scherm werd getoond dat Heerenveen op de ranglijst over rivaal SC Cambuur heen wipte.

Belangrijker is dat Heerenveen nu wel veilig is en helemaal terug is in de strijd om een plaats in de play-offs om Europees voetbal. De achterstand op FC Groningen, dat op de felbegeerde achtste plaats staat, is geslonken tot twee punten.

