Van Hanegem opent Abdelhak Nouriplein in Amsterdam

Abdelhak Nouri, beter bekend als ‘Appie’, speelde zelfs na zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax nog regelmatig op het plein voor zijn ouderlijk huis, waar hij een grote inspiratiebron was voor de jeugd uit de multiculturele Amsterdamse wijk. Het voormalige supertalent van Ajax kampt sinds 8 juli 2017 met blijvende hersenschade, nadat hij tijdens de oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in Oostenrijk in elkaar zakte vanwege hartritmestoornissen. Nouri is nu 25 jaar en woont inmiddels een paar straten verderop, in een door Ajax gefinancieerd gelijkvloers huis waar hij door familieleden 24 uur per dag en zeven dagen per week met alle liefde de zorg krijgt die hij nodig heeft.