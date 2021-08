Van Gaal weet basiself voor morgenavond al: ‘Maar ik ga mijn collega Solbakken niet wijzer maken’

Van Gaal wilde zijn opstelling dus nog niet delen, maar heeft de basiself al wel in zijn hoofd zitten na twee trainingen op de KNVB Campus in zijn derde periode als bondscoach van Oranje. ,,De elf spelers die aan de aftrap staan weten dat al. Dat is voor de spelers handig, zodat ze de wedstrijd al kunnen imagineren. De andere elf moeten dan Noorwegen nabootsen op de training. Dat is niet makkelijk voor de spelers, maar ze hebben dat wel perfect uitgevoerd. De spelers zijn zo blij met de helderheid vanuit de staf. Het is een keten van activiteiten die er voor moet gaan zorgen dat die wedstrijd van morgenavond een succes wordt", zei Van Gaal.

,,Ik vind dat het we een hele blije, opgewekte en betrokken spelersgroep hebben. Ik denk niet dat ik veel groepen heb meegemaakt die zo zijn, maar dat zegt natuurlijk nog niets over de technisch/tactische uitvoering. Dat zullen we de komende wedstrijden moeten gaan zien hoe dat gaat,” zei de 70-jarige coach in Zeist. ,,De spelers hebben mij duidelijk gemaakt dat ze zelf iets in willen brengen over hoe ze willen spelen. Daar sta ik voor open als trainer, zoals ik daar altijd voor open heb gestaan. De gesprekken die ik met de spelers heb gehad gingen over hun visie over het spel, maar ook over hun karakters. Door duidelijkheid te geven weten we nu beter hoe we met elkaar bepaalde zaken moeten aanpakken. Doordat we nu maar twee dagen de tijd hebben, is het goed dat spelers zich zo openlijk laten zien.”