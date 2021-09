Van Gaal voor duel met Montenegro in WK-kwalificatie: ‘Zij hebben meer creatieve spelers’

Tegen Noorwegen waren de ruimtes klein door het felle spel van Erling Haaland en co. Zo kwam onder andere Memphis Depay amper in het spel voor. Van Gaal: ,,Hij heeft zich wel veel aangeboden, zowel in de voeten als in de diepte. Maar dan moet wel de pass goed zijn, op het goede moment. Daar moeten we in verbeteren.”



Naast Van Gaal zat Stefan de Vrij. Van Gaal bevestigde dat De Vrij tegen Montenegro als rechter centrale verdediger zal spelen. De Vrij werkte zeven jaar geleden al samen met de trainer in aanloop en tijdens het WK van 2014 in Brazilië. ,,Zijn visie is denk ik niet veranderd”, aldus De Vrij. ,,Er zijn veel gelijkenissen. Alles is heel duidelijk, heel direct. We krijgen veel informatie mee. Dat is niet anders dan zeven jaar geleden.’