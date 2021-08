Van Gaal verklaart keuzes voor Oranje: 'Hoop dat De Roon de Kuyt-rol van 2014 kan vervullen’

Louis van Gaal gaf om een persconferentie om toelichting te geven op zijn definitieve Oranje-selectie voor de komende drie wedstrijden in de WK-kwalificatie. Hij verklaarde zijn keuzes, onder andere die voor Marten de Roon. ,,Ik heb ook iemand nodig in de kleedkamer die de taal van de trainer spreekt.”

Van Gaal vergeleek de rol die hij voor De Roon voor ogen had met die van Dirk Kuyt in 2014. ,,Ik hoop dat hij die rol kan vervullen.”

De 70-jarige oefenmeester gaf ook aan hoe hij spelers beoordeelde met het oog op een selectie voor Oranje. ,,Spelers beoordeel je niet op één actie”, aldus Van Gaal. ,,Volgens de media heeft Steven Bergwijn een fantastische wedstrijd gespeeld afgelopen weekend vanwege een actie langs de zijlijn. Ik beoordeel spelers op vier hoofdmomenten. Dat is heel wat anders.”

Programma Nederlands elftal

1 september: Noorwegen - Nederland (20.45 uur)

4 september: Nederland - Montenegro (20.45 uur)

7 september: Nederland - Turkije (20.45 uur)

,,Niet fitte spelers is bij mij in principe: niet selecteren. Tenzij ik geen andere keuze heb”, aldus Van Gaal. In zijn selectie zitten onder andere Donyell Malen, Denzel Dumfries en Devyne Rensch, spelers die bij hun clubs dit seizoen nog niet heel veel in actie zijn gekomen. ,,Rensch z'n gedrag in de vier hoofdmomenten zijn veelbelovend. Hij kan links en rechts spelen.” Over Dumfries: ,,Hij heeft eigenlijk nog niet voldoende gespeeld, maar omdat mijn medici zeggen dat hij een natuurlijke conditie heeft. Hij heeft het ook nog eens heel goed gedaan in het Nederlands elftal.”

Volledig scherm Denzel Dumfries. © ANP

Donny van de Beek zit niet bij de definitieve selectie. Van Gaal: ,,Ik heb met Donny gesproken, zo'n 45 minuten. Dat gaat ook over andere zaken, niet alleen zijn rol bij het Nederlands elftal. Ik ben altijd in staat geweest om spelers te adviseren, maar dat is iets tussen Donny en mij.”

Wie wordt aanvoerder?

Van Gaal wilde nog niet zeggen wie de aanvoerdersband gaat dragen onder zijn leiding bij Oranje. Virgil van Dijk was eerste aanvoerder voor zijn langdurige blessure. Hoe wordt dat nu? ,,Ik heb met Virgil gesproken. Dat was een heel interessant gesprek. Je zult zien of hij mijn aanvoerder is. Ik heb altijd de gewoonte gehad om drie aanvoerders aan te wijzen. Dat zul je ook over ongeveer een week zien.”

Volledig scherm Virgil van Dijk. © ANP

