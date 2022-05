Van Gaal ook gevat op kampioensdiner eerste divisie: ‘Ik vind dit eigenlijk een hele domme verkiezing’

Door Marijn Abbenhuijs



De indrukwekkende glas-in-lood-afbeeldingen en de stijlvolle kroonluchters in De Orangerie verraden een hoogwaardig evenement. De eventlocatie in de Sint Josephkerk in Den Bosch is dan ook de plek waar een kampioensdiner plaatsvindt. Het vraagt om een eregast van statuur. En hoewel het om de feestelijke afsluiting van de Keuken Kampioen Divisie gaat (,,Ik volg die competitie pas in de derde linie”), is die er in de vorm van Louis van Gaal ook.