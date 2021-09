Van Gaal neemt onbekende doelman Mark Flekken en Noa Lang op in voorselectie Oranje

Flekken is de 28-jarige keeper van Bundesligaclub Freiburg. De in Kerkrade geboren goalie is niet helemaal onbekend in Zeist. Hij zat al in de kaartenbak bij Frank de Boer en zijn staf, maar hun keuze viel nog op anderen, simpelweg ook omdat Flekken in 2020 en 2021 lange tijd niet speelde door een elleboogblessure.