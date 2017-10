Van Gaal: KNVB heeft nood aan beste opleider

,,Iemand van 30, 40 jaar die tien jaar bij de KNVB wil blijven.'' Voor zichzelf ziet Van Gaal geen functie bij de KNVB, liet hij in september in een groot interview in deze krant weten. ,,Ik ben afgelopen jaar gevraagd voor zo'n beetje élke functie bij de KNVB en heb op alles 'nee' gezegd. Ik ben 'klaar', in principe, maar ik vind wel: zeg nooit nooit." Van Gaal is wel bereid om onder voorwaarden mee te denken met de KNVB in deze tijden van voetbalcrisis. Hij is binnenkort twee maanden in Nederland, precies in de periode dat de voetbalbond wel wat hulp kan gebruiken.



Over de bondscoach zei Van Gaal in het interview dat die nooit ontslagen mag worden tijdens een kwalificatiecyclus. ,,Je krijgt jongens maar acht keer te zien in een jaar. In die spaarzame tijd moet jij je visie zien over te brengen. Dat is nog veel lastiger dan bij een club.''



