Van Gaal kijkt kritisch naar Oranje richting vervolg in WK-kwalificatie: ‘Daar moeten we in verbeteren’

Van Gaal verwacht echter dat Montenegro net zoveel strijd zal leveren als Noorwegen. ,,Ze zullen waarschijnlijk op dezelfde manier spelen. Dat moeten wij zien op te lossen.”

Tegen Noorwegen waren de ruimtes klein door het felle spel van Erling Haaland en co. Zo kwam onder meer Memphis Depay amper in het spel voor. Van Gaal: ,,Hij heeft zich wel veel aangeboden, zowel in de voeten als in de diepte. Maar dan moet wel de pass goed zijn, op het goede moment. Daar moeten we in verbeteren.”

Volledig scherm Louis van Gaal. © ANP

Lees ook:

• Ontspannen Van Gaal geniet volop van hilarische persconferentie

Naast Van Gaal zat Stefan de Vrij. Van Gaal bevestigde dat De Vrij tegen Montenegro als rechter centrale verdediger zal spelen. De Vrij werkte zeven jaar geleden al samen met de trainer in aanloop en tijdens het WK van 2014 in Brazilië. ,,Zijn visie is denk ik niet veranderd”, aldus De Vrij. ,,Er zijn veel gelijkenissen. Alles is heel duidelijk, heel direct. We krijgen veel informatie mee. Dat is niet anders dan zeven jaar geleden.’

Volledig scherm Stefan de Vrij. © ANP

Oranje kwam woensdag tegen Noorwegen, de eerste wedstrijd in de derde termijn van Van Gaal, niet verder dan een gelijkspel: 1-1. Na de wedstrijd tegen Montenegro speelt Nederland dinsdag ook nog tegen Turkije in de kwalificatie voor het WK van volgend jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Gaal werd aangesteld als bondscoach als opvolger van Frank de Boer. Onder De Boer verloor Oranje in de achtste finales van het EK van Tsjechië. Van Gaal was al bondscoach tussen 2000 en 2002 en 2012 en 2014. Zeven jaar geleden eindigde het Nederlands elftal onder leiding van Van Gaal als derde op het WK in Brazilië.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video's over het Nederlands elftal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.