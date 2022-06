Van Gaal haalt het beste uit spelers Oranje: waarom Berghuis op WK straks geen rechtsbuiten is

Oran­je-spe­lers spreken zich uit: voor duel met België gaat het ook volop over randzaken

Nederland speelt vanavond tegen België, de nummer 2 van de wereld. Maar in de aanloop gaat het bij Oranje naast voetbal net zo veel over randzaken. Mede omdat belangrijke spelers zich er publiekelijk over uitspreken. En de bondscoach daar dan weer naar wordt gevraagd.

3 juni