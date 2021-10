Van Gaal haalt Danjuma bij Oranje, Gakpo haakt af met hersenschudding

Het Nederlands elftal won gisteravond nipt met 0-1 in Letland in de WK-kwalificatie door een goal van Davy Klaassen. Maandag om 20.45 uur staat in de Rotterdamse Kuip de thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Het oproepen van Danjuma als vervanger komt niet onverwacht. De 24-jarige linkervleugelaanvaller toont de laatste weken een uitstekende vorm bij zijn club Villarreal. Hij scoorde al vier keer in La Liga, en was met een goal tegen Atalanta en een assist tegen Manchester United ook van waarde in de Champions League.

Drie jaar uit beeld

In 2018 speelde Danjuma twee interlands. Hij debuteerde als invaller onder bondscoach Ronald Koeman in het met 3-0 gewonnen Nations League-duel met Duitsland. Drie dagen later was de aanvaller als basisspeler in een oefeninterland tegen België zelfs trefzeker. Vervolgens raakte Danjuma uit beeld, tot hij dit seizoen in Spanje weer opleefde.



Gakpo liep zijn hersenschudding vermoedelijk gisteravond in de wedstrijd tegen Letland op. De PSV'er kwam met zijn hoofd in botsing en werd in de 76ste minuut gewisseld.