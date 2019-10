Van Feyenoord wordt in Bern niets verwacht

BeNeLiga: België heeft haast, Nederland totaal niet

23 oktober Vrijdag wordt er weer vergaderd over de toekomst van een eventuele BeNeLiga, een competitie met de beste Nederlandse en Belgische clubs. Een terugkerend onderwerp. Duidelijk is nu al dat er in België (aflopend tv-contract van eigen competitie) veel meer haast is dan hier in Nederland waar het draagvlak voor zo’n competitie sowieso ver te zoeken is.