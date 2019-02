Van Egmond over veelbesproken corner Ajax: ‘Jammer, maar wel volgens de regels’

Door Pim Bijl De woede van Jordy Clasie, die wist dat de bal na zijn tackle via Ajax-aanvaller Dusan Tadic over de achterlijn was gegaan, was groot. Uit de onterecht gegeven corner kopte Matthijs de Ligt raak, de opmaat naar een overtuigende 0-3 voor Ajax. Maar scheidsrechtersbaas Dick van Egmond laat een dag later weten dat de arbitrage niets valt te verwijten. ,,Bij de tackle van Clasie kijkt de VAR alleen naar de vraag: is dit wel of geen strafschop? Dat was niet het geval, dus kunnen ze niets anders dan bevestigen dat het spel verder gaat en er dus een corner wordt genomen.” Een onterechte in dit geval, door scheidsrechter Kevin Blom toegekend. ,,Ja, maar de regels die de FIFA heeft opgesteld, zijn duidelijk en die volgen wij”, zegt Van Egmond. ,,Wij behandelen geen corners, zoals we ook niet bij elke inworp of vrije trap gaan ingrijpen. En daaruit kan ook worden gescoord.”

Toch zou de spelsituatie ergens kunnen wringen. Op 2 februari leek Vitesse tegen Heerenveen de wedstrijd te beslissen met een goal, maar de VAR greep in: het werd uiteindelijk geen doelpunt voor Vitesse, maar een strafschop voor Heerenveen, in aanloop naar de goal voor Vitesse was er een Heerenveen-speler onderuit getrokken in de zestien van de Arnhemmers. Zo bezien zat er tussen de corner voor Ajax en de kopbal van De Ligt veel minder tijd. Maar dat doet dus niet ter zake. Van Egmond: ,,Het enige wat hier van belang is, is of het spel niet is gestopt. Bij Vitesse – Heerenveen liep de wedstrijd door en dan moeten we even wachten met ingrijpen. Ook omdat er direct een gevaarlijke situatie uit ontstond. Pas na de goal van Vitesse, toen het spel dood lag, kon de VAR pas terug naar de penaly-situatie. Dat is vervolgens keurig afgehandeld.”



Maar wringt het in Zeist? Zo’n openingstreffer in een cruciale bekerwedstrijd uit een onterecht gegeven hoekschop, terwijl de VAR meekijkt? ,,Het is natuurlijk altijd jammer als er wordt gescoord uit een onterechte hoekschop”, zegt Van Egmond. ,,Maar het wringt niet. Dit weten wij. We laten de VAR niet bij alle spelsituaties ingrijpen, dus blijven er onterecht gegeven corners, vrije trappen en inworpen in het voetbal. Hier is volgens de opgestelde protocollen gehandeld. En daar moeten we het mee doen.”