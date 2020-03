Van Dongen zit vast: training in trappenhuis, buurtbingo op balkon

'Het is krankzinnig'Voetbalster Merel van Dongen (27) leeft afgezonderd in haar appartement in het Spaanse Sevilla. De Oranjeleeuwin over de Olympische Spelen, conditietraining in het trappenhuis en een wijkbingo vanaf het balkon. ,,Het is krankzinnig.’'

Door Daniël Dwarswaard

Haar appartement in Sevilla is omgebouwd tot een geïmproviseerde fitnesszaal. Het trappenhuis in het complex wordt gebruikt voor de conditietrainingen. ,,We wonen op de zevende verdieping, dus we kunnen aardig wat meters maken. Ik zie op social media wat filmpjes voorbij komen van sportsterren die hun complete tuin hebben omgebouwd tot trainingsplek. Met zeeën van ruimte, dat is hier net even anders….’'

Dan is er nog het balkon. De plek waar elke avond om acht uur wordt geapplaudisseerd voor alle zorgverleners in Spanje. Het balkon is ook de plek voor wat ontspanning. Het leven in Sevilla speelt zich normaal gesproken af op straat, maar nu zijn alle Spanjaarden gedwongen om thuis in quarantaine te blijven. ,,Mensen zitten massaal op hun balkon. Maken muziek. Er wordt zelfs al bingo gespeeld in de wijk’', zegt Van Dongen met een lach terwijl ze in haar beste Spaans wat getallen roept.

Maar natuurlijk is het bittere ernst. Van Dongen is in een surrealistische situatie beland. In Spanje vindt ze steun bij haar partner Ana Romero die net als Van Dongen prof is bij Betis. ,,Het is echt bizar. Krankzinnig. Net als iedereen zitten we soms met ons handen in het haar. Waar gaat dit heen? En wanneer houdt dit op? Niemand hier in Spanje mag de straat dus op. Alleen om boodschappen te doen en om de hond uit te laten.’'

De Leeuwinnen zouden zich de komende maanden voorbereiden op de Olympische Spelen in Tokio. Of het grootste sportevenement ter wereld doorgaat, is nog maar de vraag. Mentaal is dat een extra beproeving. Van Dongen: ,,Op 1 juni begint normaal gesproken onze voorbereiding op de Spelen. Die datum zit nog steeds in mijn hoofd. In die zin: ik moet zelf zorgen dat ik dan fit ben. Dat ik mezelf niets kan verwijten. Dat is gezien de beperkte mogelijkheden wel moeilijk ja. Maar daar probeer ik me niets van aan te trekken. Mijn schoonouders wonen iets verderop. Zij hebben een dakterras waar al meer ruimte is om te trainen. Daar proberen we soms, min of meer stiekem, naar toe te gaan zonder dat we onderweg contact met mensen hebben.’'

Intens genieten

Natuurlijk staat ook voor Van Dongen de wereldgezondheid met afstand op één. Ze hoopt vurig dat de situatie in Nederland niet de kant van Spanje en Italië opgaat. ,,Het leven staat hier compleet op zijn kop. Spanjaarden léven op straat. Hier moet je de mensen ook echt verplichten om binnen te blijven, anders lukt dat echt niet.’'