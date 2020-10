Van Dijk over afstraffing bij Aston Villa: ‘We moeten weer aan de bak, maar eerst wacht Oranje’

Even bijkomen is er niet bij voor Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum na de onverwachte en pijnlijke afstraffing in Birmingham. Oranje speelt woensdagavond in Amsterdam al een vriendschappelijke interland tegen Mexico, daarna wachten in de Nations League de uitwedstrijd bij Bosnië & Herzegovina (zondag) en Italië (volgende week woensdag). ,,Wat er gisteravond gebeurde is bijna niet te verklaren. Soms zijn er wedstrijden die je het liefst zo snel mogelijk zou willen vergeten. Dit was er duidelijk een van, maar we zullen het ook in ons achterhoofd moeten houden en zorgen dat het nooit meer gebeurt. We hebben er gisteravond na de wedstrijd goed over kunnen spreken in de kleedkamer, maar daarna moest bijna iedereen meteen door richting zijn nationale team”, zei Van Dijk, die gisteravond de aanvoerdersband droeg bij The Reds. ,,Na de interlandperiode wachten direct mooie, maar zware uitwedstrijden bij Everton en Ajax. We moeten dus meteen weer aan de bak en de schouders eronder zetten. Maar eerst wachten nog drie interlands.”