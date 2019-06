Van Dijk na verlies: Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten

Virgil van Dijk baalde van de 1-0 nederlaag tegen Portugal, maar de captain van Oranje wilde niet negatief doen over zijn ploeg. ,,We maken grote stappen als team, zowel binnen als buiten het veld. Dit mag onze ontwikkeling niet verpesten, we gaan door.”

Volgens van Dijk was er geen sprake van zenuwen voor de finale van de Nations League. ,,Iedereen had er zin in, er was geen sprake van stress. Het is heel jammer dat we deze finale hebben verloren. Maar kijk eens waar we vandaan komen. Ik ben trots op de ontwikkeling van deze ploeg. Wat er moet gebeuren om de volgende stap te zetten? Gewoon zo doorgaan, dat denk ik echt.

Van Dijk vond het een open wedstrijd. ,,Als wij de bal verloren op het middenveld waren er gaten en andersom ook. Misschien hadden we bal iets sneller moeten rondspelen.”

De verdediger van Liverpool stond met een ijszak op zijn gezwollen jukbeen de media te woord. ,,Dat is een souvenir van het duel met Semedo. Daar kreeg ik een vrije trap tegen.”

Van Dijk gaat nu op vakantie. ,,Een week extra samen met Georginio. Wij sluiten aan in Amerika tijdens de voorbereiding. Dit was een prachtig seizoen, maar dat neemt niet weg dat ik deze finale heel graag van de Portugezen had gewonnen.’’

De Ligt: ‘Te slordig’

Matthijs de Ligt vond dat Nederland de nederlaag in de finale van de Nations League aan zichzelf te wijten had. ,,Portugal zakte in en speelde op de counter. Maar we waren in de eerste helft te slordig aan de bal. We hebben niets gecreëerd. Voorin hielden we de ballen niet vast en maakten we niet de acties die we tegen Engeland wel hadden,” zei de negentienjarige verdediger na de wedstrijd. ,,Een finale speel je om te winnen. Als dat niet lukt, ben je gefrustreerd.’'

Volledig scherm © BSR Agency