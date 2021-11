Van Dijk na blamage Oranje: ‘Gewoon schandalig hoe we hebben gespeeld’

Virgil van Dijk had geen goed woord over voor de wanprestatie van het Nederlands elftal in Montenegro (2-2). ,,Natuurlijk ben ik boos’’, sprak de Oranje-aanvoerder na afloop. ,,We hadden hier vandaag de kwalificatie veilig moeten stellen.’’

Voor de microfoon van de NOS kwam de stoom uit de oren bij Van Dijk. ,,Ik weet niet wat ik moet zeggen, het is ongelooflijk. Ik ben even sprakeloos.’’

Van Dijk zag Oranje na rust instorten. ,,Het is gewoon schandalig hoe we de tweede helft hebben gespeeld. We wilden allemaal de bal hebben, we wilden voetballen, we wilden aanvallen, we wilden scoren. Maar je moet ook zorgen dat je verdedigend denkt. Op de counter ontstond er ruimte als we de organisatie niet hadden. Dit is gewoon verschrikkelijk. Waar het aan lag? Misschien was het gemakzucht.’’

Met de gunstige uitslag bij concurrent Noorwegen, dat eerder op de avond punten verspeelde tegen Letland (0-0), had het volgens Van Dijk niets te maken. ,,Dat wil ik niet zeggen, dat moet ons juist een extra boost geven. We hebben van tevoren tegen elkaar gezegd: ‘als het lelijk moet, moet het lelijk.’ Dat hadden we zeker vandaag moeten doen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van Dijk wist niet wat hem overkwam in de slotfase. ,,Je mag hier niet een 2-0 voorsprong weggeven. Dan moet je het gewoon zakelijk uitspelen. Controle houden en niet allemaal naar voren rennen. Dat deden we wel. Natuurlijk ben ik boos. We hadden hier vandaag de kwalificatie veilig moeten stellen. We zullen elkaar de goed waarheid moeten vertellen. Dat zal ook zeker gebeuren.’’

In Podgorica legde Van Dijk alvast de vinger op de zere plek. ,,Als we in balbezit zijn, moeten we de positie van verdedigende middenvelder altijd bezet houden. Dan heb altijd controle. Ik denk dat daar de ruimte lag vandaag.‘’

In een legde Kuip moet Oranje nu dinsdag tegen Noorwegen kwalificatie moeten veiligstellen. ,,Lastig? We zullen wel zien‘’, aldus Van Dijk. ,,We gaan ons goed voorbereiden. We moeten vertrouwen houden in onze groep en alles geven. Het moet zeker beter dan vandaag.‘’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.