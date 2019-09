Van Dijk en De Ligt: één tandem, twéé sentimenten

De Ligt niet in paniek na mislukt debuut: ‘Het seizoen telt meer dan vijftig wedstrij­den’

8:10 Matthijs de Ligt is naar eigen zeggen niet in paniek geraakt door zijn mislukte debuut bij Juventus. ,,Na de wedstrijd is het natuurlijk wel even balen", vertelde hij vlak voor de eerste training van het Nederlands elftal voor beide duels met Duitsland en Estland in de EK-kwalificatie. ,,Maar je moet ook weer verder."