Van Dijk blijft onder Van Gaal eerste aanvoerder: ‘Hij brengt duidelijk iets extra's met zich mee’

,,Ik wilde zo weinig mogelijk veranderen”, zei Van Gaal. ,,Van Dijk blijft mijn eerste aanvoerder. Georginio Wijnaldum de tweede en Daley Blind de derde. Ik zie geen reden om dat te veranderen.”



De 30-jarige Van Dijk werd in maart 2018 door Ronald Koeman als aanvoerder van het Nederlands elftal benoemd. Georginio Wijnaldum en Daley Blind blijven de reserve-aanvoerders. Wijnaldum verving Van Dijk afgelopen seizoen, toen de verdediger van Liverpool moest herstellen van een zware knieblessure. De middenvelder van Paris Saint-Germain droeg ook de aanvoerdersband tijdens het EK.

Van Dijk werd in Zeist nog gevraagd naar zijn aandeel in de keuze voor Frank de Boer, vorig jaar na het vertrek van Ronald Koeman naar FC Barcelona. ,,Vorig jaar hebben we een duidelijk gesprek gehad met de KNVB. Daarin hebben we onze mening gegeven, maar daarin hebben wij geen namen naar voren geschoven of juist afgeschreven. Uiteindelijk is het de keuze van de KNVB geweest om Frank de Boer aan te stellen. Helaas is het niet geworden wat iedereen er van had gehoopt.”

Van Dijk zei blij te zijn met de komst van Van Gaal, die een energieke en opgewekte indruk maakte tijdens de persconferentie. ,,Louis van Gaal heeft een geweldige carrière gehad als trainer. Hij heeft heel veel ervaring en brengt wat extra’s met zich mee. Iedereen heeft er veel zin in en is heel scherp en gedreven. We zullen het morgen moeten laten zien, maar we hebben goede meetings gehad over de gang van zaken in ons team en hoe we Noorwegen willen bestrijden.”

Van Dijk was sinds oktober 2020 uit de roulatie met een kruisbandblessure en moest ook het EK laten schieten, maar maakte een goede indruk tijdens de eerste drie competitieduels van dit seizoen in de Premier League. ,,Het voelt weer als vanouds. Ik ben enorm blij om hier te zijn. We werken toe naar drie enorm belangrijke wedstrijden. Toekijken tijdens het EK was heel zwaar. Het was nu eenmaal zo. Die wedstrijd tegen Tsjechië was enorm frustrerend. Ik was net zo teleurgesteld als de jongens daar.”

De vraag is nog of Van Dijk komende week ook tegen Montenegro en Turkije zal gaan spelen, want dan is ook Matthijs de Ligt weer beschikbaar. ,,Ik had weer wedstrijden nodig en die heb ik de afgelopen weken gekregen bij Liverpool. Ik heb geen afspraken gemaakt met Klopp over hoeveel wedstrijden ik nu ga spelen bij Oranje, maar we hebben gelukkig genoeg andere goede verdedigers.”

De Ligt is tegen Noorwegen niet beschikbaar door een schorsing na zijn rode kaart tegen Tsjechië in de achtste finales van het EK.

