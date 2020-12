Van der Water keert terug bij Heracles voor ‘must win’-wedstrijd

Kijk op voetbal Pingel Oranje? Iedereen op 'n kluitje behalve Malen

9 december Onze voetbalexpert Maarten Wijffels verkeert als jeugdspeler en journalist al bijna een leven lang in het Nederlandse profvoetbal. In Kijk op voetbal signaleert hij de laatste trends, ontwikkelingen en andere opmerkelijke zaken op de velden van wereldsport nummer 1. Vandaag over prachtige details in een foto van Oranje.