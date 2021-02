Van der Water heeft droomtransfer naar Orlando City eindelijk te pakken

Silvester van der Water heeft zijn zin gekregen met een overstap naar het Amerikaanse Orlando City. De 24-jarige aanvaller verruilt Heracles per direct voor een avontuur in de Major League Soccer, waar hij een contract tot 2024 heeft getekend.

Afgelopen zomer leek Van der Water al op weg naar de Verenigde Staten, maar Heracles besloot uiteindelijk niet mee te werken aan die transfer. Van der Water probeerde daarom alsnog een transfer te forceren door zich via een Whatsapp-berichtje af te melden voor de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Heracles wilde Van der Water behouden omdat het in de zomer met Cyriel Dessers en Mauro Júnior al afscheid had genomen van twee bepalende spelers.

Dit seizoen was Van der Water geen onmisbare schakel meer. De laatste weken pendelde hij al tussen de bank en de basis. Van der Water trekt na 2,5 jaar de Almelose deur achter zich dicht. In 2018 werd hij opgepikt bij Almere City. In 59 optredens bij Heracles was hij dertien keer trefzeker en bereidde hij acht goals voor.

Voor Van der Water is de transfer naar Orlando een droom die uitkomt. In het verleden bekende hij al openlijk dat hij miljonair kon worden met een overstap naar de MLS. In Orlando gaat hij samenspelen met voormalig wonderkind Alexandre Pato.

Van der Water is dankbaar voor zijn jaren in Almelo. Ik heb veel geleerd bij deze club”, zegt de aanvaller op de clubwebsite van Heracles. ,,Zowel fysiek als mentaal ben ik sterker geworden. Ik ben dan ook blij dat Heracles Almelo mij de kans heeft geboden me hier verder te ontwikkelen.” Ook technisch directeur Tim Gilissen is trots op de transfer. ,,Hij kwam van een niveau lager en had in het begin logischerwijs even tijd nodig. Daarna heeft hij laten zien van waarde te zijn voor Heracles Almelo met onder meer veel doelpunten en assists. Hij heeft zich daarmee in de kijker gespeeld van andere clubs.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.