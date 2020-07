Van der Vaart keek WK-finale nooit meer terug: ‘Wij dachten: penalty's en dan pakken we ze’

Het is vandaag precies tien jaar na de verloren WK-finale in Johannesburg, met de Teen van Casillas, de curieuze kopbal van Braafheid én de net-niet tackle van Van der Vaart. ,,Daar moet ik altijd meteen aan denken. Maar dan komt ook de trots over de geweldige tijd die we daar hebben gehad.”



Het vertrouwen in een goede afloop was groot bij Oranje, herinnert Van der Vaart zich. ,,Het gevoel was: laten we dit doortrekken tot de penalty's en dan pakken we ze wel. Ook al zijn ‘we’ daar nooit goed in geweest, het was nou eenmaal ons toernooi.”