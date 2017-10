Van der Sar stopt als voorzitter technisch hart van Ajax

Edwin van der Sar: ,,Afgelopen zomer hebben wij bepaalde dingen kritisch tegen het licht gehouden. Bij Ajax is de opleiding van talenten van cruciaal belang, maar ook dat de spelers die wij opleiden doorgroeien en daadwerkelijk een kans krijgen en vaste waarde kunnen worden in onze A-selectie. We kunnen echter niet alles opvangen met spelers uit eigen jeugd, dus scouting en het aankoopbeleid zijn steeds belangrijker geworden. Waar veel andere clubs een technisch directeur hebben, blijven wij van mening dat een driemanschap zoals ons technisch hart is, waarbij alle disciplines vertegenwoordigd zijn, het beste is voor onze club. Waarbij ik als algemeen directeur natuurlijk eindverantwoordelijk blijf.''