Van der Lely maakt eerste goal sinds C-tjes: De jacht is geopend

De zege licht het gemoed op, het maakt vrolijk en eindelijk heerst de lach weer eens in de Twentse kleedkamer. ,,En het geeft vertrouwen’’, zegt Van der Lely. ,,Deze wedstrijd geeft moed, het is geen toevalstreffer. Het heeft alleen bizar lang geduurd. Als we er nog twee winnen, is de kans reëel dat we de nacompetitie halen.’’ De volgende tegenstander is Vitesse in Arnhem, dat afgelopen weekeinde met 7-0 van Sparta won. ,,Zij zijn op dreef, maar we hebben ook een beetje geluk nodig’’, vindt hij.