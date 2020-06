Van der Gaag is nog niet uitgeleerd bij Ajax: ‘Prachtig om in zo’n omgeving te mogen werken’

Mitchell van der Gaag werd in de jaren tachtig bij PSV geschoold om topvoetballer te worden. Tegenwoordig helpt de Brummenaar zelf spelers in de laatste fase richting het profvoetbal. Niet zoals toen vanuit een jeugdinternaat, maar wel via een full-time en op maat gesneden voetbalopleiding. Vorige week verlengde hij zijn contract als trainer van Jong Ajax, waarmee hij afgelopen seizoen als vierde eindigde in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Een teken van vertrouwen in deze voor iedereen moeilijke tijd. Dat je in deze periode je contract kunt verlengen, is niet iedereen gegeven realiseer ik me. Ik ben er blij mee en heb het zelf ook goed naar mijn zin in deze functie”, zegt de oud-verdediger, die momenteel bij zijn gezin in Portugal verblijft.