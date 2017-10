Van der Gaag: ‘Excelsior is nog niet zover als men denkt’

De elfde plaats in de eredivisie is het knappe gevolg daarvan. Toch klonk er na het duel van zaterdag met stadsgenoot Sparta (1-1) enige kritiek op het verdedigende spel. Iets waar trainer Mitchell van der Gaag zich niets van aantrekt. ,,Daar kan ik niks mee. Als je teveel goals tegen krijgt, ben je naïef. Er is altijd wel wat.”

Volgens de trainer heeft de sterke fase eind vorig seizoen, toen Excelsior zich met fris voetbal uit de degradatiezorgen speelde, tot een irreëel verwachtingspatroon geleid. ,,Men vergeet snel. Die laatste fase is blijven hangen. Maar we moeten niet doen alsof het vorig jaar allemaal hosanna was. Het kwam er allemaal pas op het einde uit. Daar hebben we een jaar lang hard voor moeten werken. Nu zijn we pas vier maanden bezig. We zijn nog niet zover als veel mensen denken dat we zijn. De perceptie is anders. Daar heb ik de huidige spelersgroep vanaf dag 1 voor gewaarschuwd.”