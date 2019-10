Van den Brom: Wij gaan niet helemaal inzakken tegen PSV

Uit bij FC Utrecht, dat is één van de weinige potentiële obstakels in de puntenpolonaise van PSV en Ajax richting het slot van de eredivisie. Ajax-trainer Erik ten Hag zal morgen in de bus van Waalwijk naar Amsterdam met interesse meekijken hoe zijn oude ploeg FC Utrecht zich verweert tegen kampioenskandidaat PSV.



FC Utrecht is een ploeg waar de verwachtingen torenhoog waren voor het seizoen en misschien nog steeds wel zijn, ondanks de wat wisselvallige start. Vaak wil Van den Brom zijn eigen spel spelen, ongeacht de tegenstander, maar het bezoek van PSV met de door Ten Hag geïntroduceerde ‘drie cowboys’ (Donyell Malen, Steven Bergwijn en Mohamed Ihattaren, red.) voorop vergt enige aanpassing. ,,Dat vind ik ook helemaal niet erg”, erkent Van den Brom. ,,Het gaat er altijd om hoe de wedstrijd verloopt. Ga je heel hoog druk zetten met ruimte in je rug met de snelheid van hen voorop? Dan krijg je achteraf te horen dat je naïef bent en zo niet kunt spelen tegen PSV. Wij proberen de balans te zoeken. Maar ik zeg echt niet tegen mijn spelers dat we helemaal gaan inzakken. Dat past niet bij ons en niet bij mij. Als we goed in de wedstrijd zitten, kunnen we wat hoger gaan spelen.”



In elk geval kan Van den Brom beschikken over een volledig fitte groep met geen geblesseerde spelers meer. Alleen Simon Makienok zit nog niet bij de wedstrijdselectie omdat hij twee weken met Jong FC Utrecht heeft getraind. Wel mist de trainer Leon Guwara door een schorsing. Hij wordt vervangen door Mark van der Maarel.