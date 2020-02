Van den Brom maakt gehakt van arbitrage en smijt met krachttermen

FC Utrecht-trainer John van den Brom is woedend op scheidsrechter Siemen Mulder, zijn assistenten én de VAR bij Willem II - FC Utrecht. Dit omdat de late 1-1 van de Tilburgers in zijn ogen nóóit goedgekeurd had mogen worden.

De Domstedelingen leken na een vroege goal van Jean-Cristophe Bahebeck (0-1) op weg naar een zege in Tilburg, maar in de absolute slotfase ging het mis. Paul Gladon tikte van dichtbij raak, nadat keeper Jeroen Zoet een rebound had moeten toestaan. De woede bij FC Utrecht was na die gelijkmaker en na de wedstrijd enorm, omdat er in de ogen van de bezoekers een overtreding was gemaakt in aanloop naar die goal.

Van den Brom haalde na de wedstrijd uitgebreid verhaal bij de vierde official en scheidsrechter Mulder. Nog tijdens het duel kreeg hij ook geel voor zijn protesten en liet hij wel héél expliciet weten wat hij van de arbitrage vond. ,,F*cking hell, man! Godverdomme, klootzak. Wat een lul, joh", zo foeterde hij, hetgeen duidelijk werd opgevangen door de microfoons langs het veld.

Tegenover de camera van FOX Sports was Van den Brom even later al wat afgekoeld. ,,De ergste stoom is alweer weg", grijnsde hij. ,,Maar ik ben gefrustreerd over dat laatste moment. Wat wij zélf niet goed hebben gedaan, is het feit dat we de wedstrijd niet eerder naar ons toe hebben getrokken. Daar hadden we alle kansen voor.”

Maar toch: het arbitrale optreden zat hem niet lekker. ,,Waar we géén invloed op hebben, zijn die mannen in die mooie pakkies. Dat (de in zijn ogen foute beslissing, red.) is moeilijk te accepteren. Of je dan 53 jaar bent, of 19: daar blijf je je aan storen. Ik wel, in ieder geval. Ze kunnen heel mooi de tekst VAR-check op het scorebord laten zien, maar als ze er dan geen ene klote mee doen, dan wordt het lastig. Daar kan ik niet tegen, maar dat is nu wel duidelijk...”

Rotte vis

Even later kwam arbiter Mulder zelf ook voor de camera. ,,Ik heb het moment teruggezien. Het is een lichte overtreding, maar daarna wordt de bal eerst nog breed en teruguit gespeeld, dán pas komt de aanval. De VAR mag dan niet ingrijpen, omdat het niet een directe aanval is.”