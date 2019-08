Van den Brom kiest voor Ramselaar tegen FC Twente

Door Tim Reedijk



FC Utrecht presenteerde Ramselaar zaterdag, ook de dag dat hij zijn eerste stappen op het trainingsveld op Zoudenbalch zette. Een week later staat hij dus direct aan de aftrap. ,,Bart heeft lang niet gespeeld, maar altijd getraind”, licht trainer John van den Brom toe. ,,Hij is wedstrijdfit en liet in deze lange trainingsweek zien dat hij die extra kwaliteiten heeft. Dan is het niet moeilijk om hem erin te zetten. Dit soort jongens is niet gehaald om op de bank te zitten.”



Mogelijk begint ook Adrián Dalmau, die vorige week zijn eerste 45 minuten in het shirt van FC Utrecht speelde én daarin scoorde, in de basis. Van den Brom zegt nog te twijfelen om met de Spanjaard te starten of met Issah Abass, tot nu de eerste spits bij FC Utrecht. ,,We wegen de risico’s af of het verantwoord en slim is om hem nu al na zijn eerste 45 minuten in maanden in de basis te zetten. Daar ben ik nog niet uit.”



Van den Brom mist in Enschede de langer geblesseerden Joris van Overeem, Simon Makienok en Justin Lonwijk. Ook Sander van de Streek is er nog niet bij. Hij heeft deze week nog niet op het veld getraind. Met een behoorlijk fitte groep – ook Jean-Christophe Bahebeck zit weer op de bank en is klaar voor minuten – wil FC Utrecht wat rechtzetten na de thuisnederlaag tegen VVV-Venlo (1-2). ,,Revanche vind ik een slechte raadgever”, aldus Van den Brom. ,,We hadden veel kansen nodig om te scoren en we verdedigden slecht. Ze gingen er wel heel makkelijk in. Uiteindelijk gaat het bij verliezen altijd om de manier waarop je verliest. Creëer je nul kansen, dan ben je de hele dag chagrijnig. Maar als je de kansen ziet en bespreekt denk je: hoe is het mogelijk dat we deze wedstrijd verloren hebben? Dat is een heel ander gevoel. Het is balen, maar je stapt er makkelijker overheen.”