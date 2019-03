‘Van den Brom is niet minder dan Van Bronckhorst of Stam’

Door Wietse Dijkstra



Van den Brom boekte zondag tegen Ajax (1-0) zijn 81ste eredivisie-overwinning als trainer van AZ. Met dat aantal is hij Louis van Gaal (zie kader) gepasseerd. Toch maakt de Amersfoorter komende zomer geen stap omhoog. ,,De topclubs zijn bezet, maar ik denk dat hij dat zeker aan zou kunnen’’, zegt Jan Streuer, ex-prof en voormalige Vitesse-manager. ,,Bij iedere club waar hij trainer is geweest, heeft hij succes gehad.’’



Daar is geen woord van gelogen. Met zijn eerste club AGOVV plaatste hij zich voor de play-offs voor promotie, met ADO Den Haag en Vitesse haalde hij daarna Europees voetbal, Anderlecht werd onder zijn leiding kampioen en met AZ is hij op weg om zich voor de vierde keer in vijf jaar te kwalificeren voor de Europa League.

,,Dat is echt opmerkelijk'', zegt Streuer, die Van den Brom als speler ontdekte en zelfs even zijn zaakwaarnemer was. ,,Bij veel trainers zie je dat ze het het ene jaar goed doen en het andere jaar niet. Ik zeg altijd dat je een goede trainer bent als je tachtig procent goed presteert. Van den Brom presteert bij iedere club. Dat is een grote kwaliteit.''



Zijn geheim? ,,Ik denk dat hij heel goed een groep voor zich kan winnen’’, zegt VVV-trainer Maurice Steijn, die Van den Brom in het seizoen 2010-2011 assisteerde bij ADO. ,,En hij verzamelt goede mensen die complementair zijn aan hem om zich heen. Wij vulden elkaar bij ADO aan. Ik was daar geen typische assistent, was ook al hoofdtrainer geweest. We hebben dat seizoen heel goed samengewerkt.’’



Steijn ziet dat de manier van werken van Van den Brom ook in Alkmaar zijn vruchten afwerpt. ,,Hij is in staat om voetballers zich te laten ontwikkelen. Dat bewijst hij nu ook weer bij AZ waar spelers meer waard zijn geworden. In Nederland heeft hij heel goed werk geleverd, dus waarom zou hij niet bij een topclub kunnen werken? Ik zou het hem wel toevertrouwen.’’

Aad de Mos ziet dat echter niet zo snel gebeuren. ,,Ik denk dat hij meer een peoplemanager is’’, zegt de Haagse ex-trainer. ,,Bij AZ heeft hij het – met vallen en opstaan- goed gedaan. Maar men zegt dat Arne Slot daar het tactische brein is. Dat is een eigen leven gaan leiden. Net als het verhaal dat hij geen topwedstrijden kan winnen, al heeft hij dat gisteren dan voor het eerst gedaan tegen Ajax. Dat hij niet geschikt zou zijn voor de top, heeft allemaal te maken met perceptie.’’



Het verhaal dat Slot verantwoordelijk zou zijn voor het succes van AZ noemt Streuer ‘grote onzin’. ,,De baan van assistent is de makkelijkste die er is, want je hebt geen verantwoordelijkheid’’, zegt hij. ,,Van den Brom geeft mensen de ruimte, maar dat wil niet zeggen dat zij het bepalen. De hoofdtrainer is verantwoordelijk en niemand anders.’’



Het het beeld dat rond de aimabele vakman is ontstaan helpt hem niet omhoog. In België kreeg Van den Brom zijn eerste en laatste kans om bij een topclub te werken. Met Anderlecht werd hij kampioen, maar een jaar later ook weer ontslagen. ,,Bij Anderlecht heeft hij het gedeeltelijk goed en gedeeltelijk slecht gedaan’’, zegt De Mos, die het Belgische voetbal als analyticus op de voet volgt. ,,Wat er aan schortte? Het tactische gedeelte was niet altijd geweldig. Bij Anderlecht verlangen ze ook nog eens champagnevoetbal, al is het jaren geleden dat ze dat speelden. Als je ziet hoe het daarna onder Weiler en Vanhaezbrouck is gegaan, kun je achteraf stellen dat Van den Brom het nog goed gedaan heeft bij Anderlecht.’’

Dat heeft hij bij AZ zeker, maar ook zijn prestaties in Alkmaar leverden hem geen aanbieding van een topclub op. Waarom niet? ,,Dat moet je aan die clubs vragen’’, zegt Streuer. ,,Ik denk niet dat hij minder is dan Giovanni van Bronckhorst of Jaap Stam. Hij kan goed een team smeden, is flexibel en gaat goed met mensen om. Gezien zijn ervaring zou ik eerder voor Van den Brom dan voor Stam hebben gekozen. Ik denk dat Stam vooral in beeld gekomen is bij Feyenoord door zijn naam als speler.’’

,,Het is in de voetballerij wie kent wie en ons kent ons’’, zegt De Mos. ,,Van Geel kent Stam goed. Hij gaat er prat op dat hij hem als speler naar Willem II heeft gehaald. Het gaat alleen maar om contacten. Iets vernieuwends is er niet. Dat vind ik wel jammer.’’

Maar FC Utrecht is geen slechte keuze, zo meent Steijn: ,,De topclubs zitten vol. Met FC Utrecht heeft hij volgend seizoen een mooie grote volksclub die onder zijn leiding de stap gaat maken om structureel voor Europees voetbal te kunnen spelen.’’

,,Een prima club met mogelijkheden’’, vindt ook Streuer. ,,Het zal me niet verbazen als FC Utrecht onder hem straks goed presteert én aantrekkelijk voetbal speelt.