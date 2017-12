Van den Brom geniet van luxeprobleem bij AZ

De Alkmaarders weten na deze week of ze echt mee kunnen doen in de strijd om de bovenste plaatsen. Morgen wacht eerst de uitwedstrijd tegen nummer vier PEC Zwolle. Zondag ontvangt AZ nummer twee Ajax in Alkmaar.

,,Stijn Wuytens is terug van zijn schorsing en verder zijn er geen nieuwe blessures bij'', keek Van den Brom vooruit op de ontmoeting met Zwolle. ,,Ik ben dus een tevreden trainer die keuzes heeft. Het is ook goed om te zien dat de jongens die mogen invallen het steeds beter doen. De groep om uit te kiezen wordt dus steeds groter. Beter kan niet. Iedereen laat zien er graag bij te willen zijn en bij te willen horen. Dat begint op het trainingsveld.'' PEC Zwolle presteert dit seizoen onder leiding van trainer John van 't Schip stabiel en verloor alleen van Ajax en PSV. Van den Brom: ,,Het is een wedstrijd waar ik zeker naar uitkijk. Beide clubs laten goed voetbal zien en zijn bezig aan een goede serie. Het is een uitwedstrijd op kunstgras, dat ligt ons.''

Vanwege de weersomstandigheden was het vandaag lastig trainen. ,,We hebben een beetje moeten improviseren en zijn uitgeweken naar het verwarmde trainingsveld voor ons stadion. Ideaal is het niet. Maar morgen verwacht ik dat het veld in Zwolle prima bespeelbaar is'', aldus Van den Brom, die blij was dat Ajax zondag van PSV won, waardoor de spanning bovenin de eredivisie weer een beetje terug is. ,,Dat is wat ik graag zie namens AZ. Dat je naar boven kijkt en de afstand kleiner ziet worden. Dat biedt perspectief, daar moet je naar blijven kijken als sportman.''