Van den Brom één duel geschorst na woede-uitbarsting

Van den Brom was woedend omdat hij vond dat de gelijkmaker van Willem II niet goedgekeurd had mogen worden. In aanloop naar de treffer was er een overtreding gemaakt, maar de VAR keek daar niet meer naar. ,,Waar we géén invloed op hebben, zijn die mannen in die mooie pakkies”, zei Van den Brom na afloop. ,,Dat (de in zijn ogen foute beslissing, red.) is moeilijk te accepteren. Of je dan 53 jaar bent, of 19: daar blijf je je aan storen. Ik wel, in ieder geval. Ze kunnen heel mooi de tekst VAR-check op het scorebord laten zien, maar als ze er dan geen ene klote mee doen, dan wordt het lastig. Daar kan ik niet tegen, maar dat is nu wel duidelijk...”