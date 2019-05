Van de Sanden wervelt: ‘Elk jaar steeds moeilijker’

In de tweede helft leek Lyon het wel geloven en werd de machteloosheid van FC Barcelona nog zichtbaarder, want alle geloof in de aansluiting was al weggeëbd. Martens, volgens Franse media begeerd door Lyon, liet nog één keer haar klasse zien met een assist voor de uiteindelijke eindstand: 4-1. Martens had gehoopt dat Barcelona qua niveau dichterbij zou zijn bij Lyon dan vorig jaar, toen de Fransen te sterk waren in de kwartfinale. Dat viel tegen in de praktijk. Lyon toonde haar hegemonie met de vierde Champions League-zege op rij. ,,Elk jaar wordt het steeds moeilijker”, vertelt van de Sanden, vorig jaar al de ster in de finale met drie assists in de verlenging tegen VfL Wolfsburg. ,,Elk team wordt steeds beter elk jaar. Het is fantastisch wat er gebeurt met het vrouwenvoetbal. Dat is wat we willen zien.”



Voor Van de Sanden is dit de ideale voorbereiding naar het WK komende zomer. Maar eerst een weekje bijkomen, zegt ze, met de champagne nog in haar hand. Een week op vakantie en dan naar Zeist, waarna in Frankrijk een – prijzentechnisch – topjaar de ideale bekroning kán krijgen in haar woonplaats Lyon. Want daar staat de WK-finale op 7 juli gepland. (edited)