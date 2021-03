Van de Looi rekent tegen Duitsland op Botman en Gakpo

Sven Botman en Cody Gakpo keren zaterdag in de belangrijke wedstrijd tegen Jong Duitsland terug in de basisformatie van Jong Oranje. Beide spelers startten woensdag op de bank in het openingsduel van het EK met Roemenië, dat Nederland teleurstellend niet wist te winnen: 1-1. Door het puntenverlies staat er aardig wat druk op de confrontatie met de Duitsers.

Botman en Gakpo keerden net terug van blessures en werden daarom tegen de Roemenen nog gespaard. Gakpo viel het laatste half uur wel in. ,,We hebben Roemenië niet onderschat, we wisten dat dit een lastige opgave voor ons zou kunnen worden”, aldus Van de Looi, die Botman en Gakpo nu hard nodig heeft. ,,Botman is afgelopen weekend bij Lille uitgevallen. We hebben veel gereisd en niet echt veel kunnen trainen. Daarom vond ik het niet verantwoord om hem er nu zo maar weer in te gooien. Nu heeft hij weer drie dagen meer tijd. Tegen Duitsland is hij normaal gesproken weer van de partij.”

Volledig scherm Teleurstelling bij Dani de Wit. © EPA

Ook Gakpo kan een basisplaats tegemoet zien. Van de Looi: ,,Gakpo is eigenlijk hetzelfde verhaal. Als hij tegen Roemenië was gestart, was het maar de vraag hoe fit hij was geweest voor het duel met Duitsland. We hebben op die positie ook veel keuzes, dus die kun je dan ook maken.”

Het gelijkspel tegen de Roemenen kwam bij Jong Oranje hard aan. ,,Natuurlijk ben ik teleurgesteld, dat is duidelijk”, aldus Van de Looi. ,,De verwachtingen waren hoog. Hopelijk kunnen we ze weer waarmaken, zoals we ook in de kwalificatie hebben gedaan.”